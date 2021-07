Här öppnar Ikeas nya cityvaruhus i Stockholm

Det nya varuhuset kommer omfatta över 8000 kvadratmeter och innehålla hela sortimentet. En grön tråd kommer löpa genom butiken för att underlätta för kunder att hitta mer hållbara lösningar och det kommer det finnas en avdelning enbart för second hand-möbler. Dessutom kommer varuhuset inhysa det nya restaurangkonceptet Swedish Deli.

– Storstadsområdet växer. Därför vill vi komplettera våra två varuhus i Stockholm och vår e-handel med fler mötesplatser. Det ger våra kunder fler möjligheter att besöka oss där de bor, lever och arbetar. Oavsett var man är, vad man behöver och när man behöver det vill vi finnas där för att hjälpa till att skapa ett bättre liv hemma, säger Lena Herder, landschef på Ikea Sverige, i ett pressmeddelande.

Ikea har under de senaste åren öppnat centrala butiker i nya format i storstäder som Paris, Tokyo och New York. Det nya cityvaruhuset i Stockholm blir det första av sitt slag i Sverige. Tanken är även att bjuda in till events med designers, släppa nya kollektioner och skapa kreativa workshops i varuhuset.

– Det här är en fantastisk nyhet som vi har sett fram emot att berätta om under en tid. Gallerian välkomnar nu ett av Sveriges mest uppskattade och folkkära varumärken. Vi är väldigt stolta över att Ikea väljer att öppna i Gallerian, säger Cecilia Åkesson, centrumchef, i pressmeddelandet.

Cityvaruhuset kommer ligga i Gallerians södra del med skyltfönster mot Jakobsgatan och Regeringsgatan. Invigningen planeras till sommaren 2022.

– Att Ikea flyttar in i Gallerian är en historisk satsning som kan ses som ett tecken på citys återtåg efter pandemins slumrande. Med denna och andra etableringar blåser vi tillsammans nytt liv i staden och jag är övertygad om att det kommer att få fler att återupptäcka både vad Stockholms city och Gallerian har att erbjuda, säger Mats Hederos, vd på AMF Fastigheter, i pressmeddelandet.