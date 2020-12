Expert spår uppsving för handel utanför städerna efter pandemin

Handeln har på flera sätt varit både vinnare och förlorare under pandemin, där den fysiska butiken haft det tufft och e-handeln blomstrat.

Philip Fimmano är Creative Director på Trend Union. I en intervju med Fastighetsnytt säger han att han tror att människor kommer att vara peppade på att gå ut och handla igen när det är möjligt.

– Jag tror att människor har saknat den mänskliga kontakten som man bara får i en fysisk butik, men också känslan av att ta på något - speciellt när det handlar om kläder och mat.

Han tror att människor återigen kommer att ”förälska sig” i shoppingupplevelsen, men att pandemin samtidigt snabbat på hållbarhetstrenden när människor förstått hur lite man faktiskt behöver för att vara glad.

– Efter pandemin kommer folk att vara mer varsamma kring vad de faktiskt behöver. Det kommer att gynna ”nödvändighetshandel”. Den typen av handel kommer att vara byggstenar för att återvända till ett hälsosamt handelslandskap.

Under pandemin har människor återvänt till handelsområden utanför städerna, dit man måste ta bilen. Det tror Philip Fimmano att man kommer se mer av, även när livet återgått till något mer normalt.

– Många butiker har redan lämna citykärnorna för att få mer plats att uttrycka sina varumärken. Jag tror inte att människor har några större problem med att ta bilen för att destinationshoppa, så länge man får högre kvalitet eller bättre service.

Utöver det tror han att de kommande åren kommer att bli eran då vi till slut får ihop balansen mellan fysiska butiker och onlineshopping.

– Kanske får vi se fler showrooms som poppar upp där du kan känna och ta på varorna, men sedan köpa genom mobilen.

Den 8 december besöker Philip Fimmano Business Arena Stockholm, där han kommer att prata mer på ämnet under rubriken ”Conscious consumption and the future of retail”.

Se en kort videointervju med Philip Fimmano här