SMHI går ut med röd varning

Redan under söndagskvällen hade räddningstjänsten fullt upp med översvämmade källare, äldreboende och vägar på grund av kraftiga vattenmängder i Jönköpingstrakten.

Blekinge hade flest översvämningar, med drygt 60 larm.

För tisdag och onsdag utfärdas röd varning för Östra och norra Västergötlad, Dalsland, södra Värmland, västra Småland och västra Närke, skriver SMHI på sin hemsida. Extremt höga strömhastigheter förväntas i vattendragen, och flöden som uppstår i genomsnitt vart 50:e år eller mer sällan.

Vansbro och Malung-Sälens kommun förväntar sig också högre vattenmängder och uppmanar fastighetsägare att vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom.

Vädervarningar Gul varning: Konsekvenser för samhället.

Orange varning: Allvarliga konsekvenser för samhället.

Röd varning: Mycket allvarliga konsekvenser för samhället. Vädret kan bli en stor fara för allmänheten och orsaka mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Det finns en stor risk för omfattande störningar i olika tjänster i samhället, som till exempel i kollektivtrafik och blåljusverksamhet. Du bör avstå helt från aktiviteter som innebär att du är utsatt för risker som vädret kan medföra. Gör vad du kan för att minska risken för skador på dig själv, din omgivning och din egendom. Källa: SMHI

Regnovädret Hans har även fått en egen skadekod hos försäkringsbolaget If, som under måndagen fick in ungefär dubbelt så många anmälningar jämfört med efter en vanlig helg.

En tredjedel av skadorna är läckage utifrån, när regn tar sig in via tak, fönster eller fasad, och två tredjedelar är översvämning som sker via baktryck i avlopp/golvbrunn. Få skador har orsakats av blixtnedslag.

– Det här ovädret är ovanligt omfattande och berör även våra grannländer – det finns en stor beredskap även i Norge och Finland. Vi ser till att säkra att vi har ett ökat antal medarbetare som finns tillgängliga för att hjälpa och stötta kunder på telefon, men också för att kunna åka ut och arbeta på plats vid behov. Det finns upparbetade rutiner och förberedelser med hela vårt nätverk av samarbetspartners och leverantörer, kommenterar Jenny Rudslätt, skadechef på If.

SMHI uppdaterar löpande sina prognoser och varningar.

– Det är oerhört svårt att veta exakt hur ovädret kommer att bete sig, men vi vet av erfarenhet från exempelvis översvämningarna i Gävle 2021 att det kan räcka med ett par timmars kraftigt regn för att slå ut en hel tätort, säger Rudslätt.