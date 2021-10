Fastighetsägare förtegen om vräkning ligger bakom explosionen

Det är förhör med boende, insamling av material och genomgång av videoinspelningar som har lett polisen mot den aktuella personen som på sannolika skäl är misstänkt för grov allmänfarlig ödeläggelse.

Enligt SVT har den misstänkte personen bott i en anhörigs lägenhet på adressen sedan denne flyttat och förgäves försökt överta kontraktet medan han av någon okänd anledning skrivit sig på grannens lägenhetsnummer, som är polis. SVT rapporterar också att Kronofogden skulle vräka mannen samma dag då explosionen ägde rum.

Fastighetsbolaget Ernst Roséns vd Linda Pettersson kan dock inte uttala sig om uppgifterna i dagsläget.

– Vi kommenterar inte ärenden som berör enskilda hyresgäster eller pågående polisutredningar. Det viktigaste för oss är att ta hand och värna om våra drabbade hyresgäster och veta att de som bor i våra lägenheter är våra hyresgäster, säger hon till Fastighetsnytt.

Hon säger att bolaget jobbar strukturerat med social hållbarhet, men vill inte uppge hur kontroller om svartkontrakt och olovlig andrahandsuthyrning går till.

Vad vet ni om mannen som nu är anhållen i sin frånvaro?

– Vi har inga kommentarer om det.

Röken och tryckvågen från explosionen har vållat stora skador på mellanväggar och hissdörrar är tillbucklade eller helt borta i fastigheten på Övre Husargatan i Göteborg. Det är fortfarande oklart om huset kan räddas eller inte.

– Området är avspärrat och vi har därför inte kunnat gå in för att göra en besiktning av fastigheten. Vi vet inte hur stora skadornas omfattning är ännu eller när hyresgästerna kan flytta tillbaka igen.

Läs även: Stångåstadens uppmaning ett år efter evakueringarna: ”Träna på krishantering”

På onsdagen sades samma sak för de drabbade 140 hushållen på ett informationsmöte i Saronkyrkan. De fick däremot ett positivt besked om att några uppgångar skulle öppnas upp tillfälligt så att vissa kunde hämta sina personliga tillhörigheter.

– Just nu har vi löpande dialog med våra hyresgäster via våra olika kanaler. Vi har utökade öppettiderna för vår kundtjänst per telefon och sms och finns på plats i Saronkyrkan hela helgen, säger Linda Pettersson.

Var bor de 140 hushållen just nu?

– På lite olika ställen. Alla har fått tillfälligt boende, vad jag känner till. En del bor på hotell, andra hos vänner och bekanta eller sina andra boenden. Vi har varit behjälpliga med det.

Hur ser ert arbete framåt ut?

– Vi har anpassat vår krishanteringsplan efter den här väldigt speciella händelsen som aktiverat hela företaget. För oss är det ​allra ​viktigaste att värna om våra hyresgäster​​ och se till att de känner sig trygga. Boendet är det viktigaste människor har,​ ​men​ här drogs den mattan undan​ och därför ​vill vi vara tillgängliga och stöttande.

Sedan torsdagen är mannen i 50-årsåldern efterlyst i hela landet på sannolika skäl misstänkt för grov allmänfarlig ödeläggelse. Just nu finns det ingen annan misstänkt i ärendet. Mannen är sedan tidigare ostraffad, men har varit involverad i flera rättsprocesser rörande sin mammas boende, skriver DN.