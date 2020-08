Vill människor ha andra bostäder efter corona?

Petter Jurdell, chef affärsutveckling, Rikshem

”Pandemin har slagit mot ekonomin vilket givetvis påverkar fastighetssektorn, även om segmentet med hyres- och samhällsfastigheter som Rikshem verkar inom varit relativt opåverkat. Hur stor påverkan det blir på lång sikt är dock svårt att sia om. Vi tror framförallt att vi kommer få bestående effekter av pandemin kopplat till vårt digitaliseringssprång, något som kommer påverka samhället i stort och även bostadsmarknaden. Ett flexiblare arbetssätt kan leda till ett ökat önskemål om mer service i närheten till bostadsområden vilket kan hjälpa oss aktörer att utveckla mer blandade och levande bostadsområden.”

Susanne Persson, affärsenhetschef Bostad Riks, JM

”Påverkan av covid-19 är fortsatt svår att överblicka, men befolkningstillväxten tillsammans med fortsatt lågt ränteläge stödjer efterfrågan på bostäder även om covid-19 och dess följdeffekter skapar osäkerhet under en period. Vi har konstaterat en försiktighet från kunderna på grund av covid-19, men andelen bokat och sålt av pågående bostadsproduktion var på en god nivå för JM under andra kvartalet samtidigt med en fortsatt hög boknings- och försäljningsnivå i de projekt som JM avslutar under 2020.”

Claudia Wörmann, boendeekonom, SBAB

”Stora folksamlingar och närhet till varandra innebär ett hot mot hälsan. Det talar för att många söker sig till villa/ radhus med egen trädgård. Redan nu har intresset för att renovera och fixa både inomhus och utomhus ökat. Det leder till väl underhållna bostäder. Många som köper och säljer nu är inte påverkade av corona. Men en grupp har fått det svårare än andra. Många unga har som första jobb inom café- restaurang, butik och resebranschen. Precis de verksamheter som blivit hårt drabbade av corona. De ungas osäkra inkomst eller helt uteblivna inkomst i kombination med att priserna på bostäder fortfarande hålls uppe så bedömer jag det som att de unga kommer att fortsatt ha svårt att komma in på bostadsmarknaden.”