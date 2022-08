Vd:n om industriella bostadsbyggaren Sizes konkurs: ”Det är väldigt tråkigt”

Det var på torsdagen den 11 augusti som koncernmoderbolaget Sizes Works AB, produktionsbolaget Sizes Prefab AB och entreprenadbolaget Sizes Construction AB, på egen begäran, beviljades konkurs av Kalmar tingsrätt.

Bakgrunden till konkursen är det kraftigt förändrade och försämrade marknadsläget för bostadsbyggande med kraftiga prisökningar, inflation och urholkning av fastighetsvärden som i sin tur lett koncernens största kund att inställa samtliga framtida projekt. Sizes står därmed utan orderbok.

– Vi hade potentiella, skarpa projekt, som skulle fylla orderboken i ett år framöver, men på grund av den konjunktur som vi är inne i nu så drog sig vår huvudkund ur, berättar Mikael Anjou, koncernvd för Sizes.

Han vill inte berätta vilken kund det rör sig om men enligt konkursförvaltaren Erik Gabrielsson på advokatbyrån Maze i Kalmar, fanns vid tiden för konkursen bara en kund i bolaget, SBB, som även är en av huvudägarna bakom Sizes.

Enligt Mikael Anjou var det under andra halvan av juli som bolaget fick veta att de projekt de trodde ha i sin orderbok inte skulle bli av.

– Vi gick från att tro att vår fabrik var full, till att den var tom, säger Mikael Anjou.

Sökt andra lösningar

Under senare delen av sommaren har Sizes styrelse sökt olika lösningar, bland annat genom att hitta andra finansiärer och nya potentiella kunder för att fylla fabriken, men inte lyckats nå fram till en lösning. Till slut återstod bara att ansöka om konkurs för moderbolaget och dess döttrar.

Vd Mikael Anjou tycker att det är mycket tråkigt.

– Jag tycker att vi under våren verkligen har lyckats med väldigt många saker i att mota kostnadsutvecklingen både för produkten och i produktionen, så det är väldigt tråkigt att detta inträffar just nu, säger han.

Mikael Anjou tillträdde som vd för Sizes i november förra året.

Det jag inte förutsåg var att förutsättningarna för bostadsbyggandet skulle förändras så kraftigt och så hastigt under 2022.

– Jag visste att det kunde vara ett riskfyllt uppdrag, det är det alltid när det är ett relativt nystartat bolag. Men det jag inte förutsåg var att förutsättningarna för bostadsbyggandet skulle förändras så kraftigt och så hastigt under 2022 och jag förutsåg inte heller att vår huvudkund skulle ställa in alla sina projekt nu under sommaren, säger Mikael Anjou.

Han vill i nuläget inte kommentera om bolaget hade kunnat agera på något annat sätt för att parera den förändrade marknadssituationen.

– Men det jag kan säga är att jag fortfarande tror oerhört mycket på idén bakom Sizes och att det är något som byggsektorn behöver, säger Mikael Anjou.

Vad ska du själv göra nu?

– Det vet jag inte. Det får framtiden utvisa. Först och främst ska jag ta några veckor med lite lugn och ro eftersom jag nästan inte har haft någon semester i sommar, säger Mikael Anjou.

Planerar för rekonstruktion

Vad gäller Sizeskoncernens framtid ligger den nu i konkursförvaltarens händer. Det är Erik Gabrielsson på advokatfirman Maze i Kalmar som har utsetts till konkursförvaltare för Sizes. Han kan ännu inte uttala sig om varför företaget har begärt sig själva i konkurs eller om bolaget har haft problem en längre tid.

– Det är visserligen min roll att söka svaren, men det kommer att färdigställas först i de så kallade förvaltarberättelserna som kommer vara klara om ett halvår, säger han.

Hans fokus just nu, berättar han, ligger på att kalkylera för ett återupptagande av rörelsen så att de cirka 140-talet anställda som berörs kan återgå i tjänst så snart som möjligt.

– Genom en fortsatt drift i konkursboets regi under en månad hoppas jag också kunna uppnå en rekonstruktionslösning där rörelsen kan leva vidare. Jag tänker söka en ny ägare parallellt med driften, säger Erik Gabrielsson.

Vid tiden för konkursutbrottet hade Sizes, som tidigare nämnts, endast en kund, SBB.

– Det är för dem en eventuell fortsatt produktion i sådant fall kommer att ske, säger Erik Gabrielsson.

Det är inte första gången Sizeskoncernen har problem. Under 2020 drabbades byggbolaget svårt av följder av coronapandemin vilket ledde till uppsägningar och rekonstruktion.

Sizes konkurs gäller hela koncernen inklusive dotterbolagen. Sammanlagt är det åtta bolag som är berörda.

Nomi Melin Lundgren