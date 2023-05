Trenden: Färre kommuner rapporterar bostadsbrist

Boverket genomför årligen den så kallade bostadsmarknadsenkäten där landets kommuner bedömer hur läget på bostadsmarknaden ser ut lokalt. Årets enkät besvarades i slutet av 2022 och i början av 2023 och nu finns ett färdigt resultat.

Fortsatt råder det bostadsbrist i majoriteten av landets 290 kommuner, närmare bestämt två tredjedelar. Men faktum är att antalet kommuner som har ett underskott på bostäder har minskat flera år i rad och det senaste året är inget undantag:

Läs också: Entreprenörernas framtidsspaningar: ”Hoppas prata mer om kvalitet än kvantitet”

I år redovisar 180 kommuner underskott vilket är 24 färre än förra året och 75 färre än toppnoteringen år 2017. 97 kommuner, i princip enbart kommuner utanför storstadsregionerna, bedömer att de har en bostadsmarknad i balans. Men även större regionstäder som Växjö, Karlstad och Kristianstad återfinns i den kategorin och förortskommuner till storstad som Upplands Väsby och Mölndal. Boverket bedömer att orsaken till att fler kommuner upplever balans på bostadsmarknaden är ett tillskott i form av ett stort antal nyproducerade bostäder de senaste åren.

– Läget på bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner under de senaste åren, efter att ha varit som mest ansträngt 2017, säger Peter Fransson, avdelningschef på Boverket.

När det kommer till kommunernas uppskattning av antalet påbörjade bostäder visar Boverkets enkät att de tror på en markant minskning under 2023 men att det blir en återhämtning under 2024. Myndigheten skriver dock att kommunerna sannolikt underskattat storleken på inbromsningen och att ingen återhämtning är i sikte under nästa år.