Trendbrott på villamarknaden - Mäklarstatistik

Villapriserna var oförändrade i augusti medan bostadsrättspriserna ökade med 1 procent. Det betyder att årstakten för både bostadsrätter som villor har minskat något och visar på uppgångar om 10 procent respektive plus 16 procent. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

I Storstockholm minskade till och med villapriserna med 1 procent i augusti medan de var oförändrade i de två andra storstadsområdena.

Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet Foto : Mäklarsamfundet

— Bostadsmarknaden har under sommaren gått in i ett lugnare läge, vilket vi ser som positivt. Det blir intressant att se om den utvecklingen fortsätter under hösten, säger Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet.

Majoriteten av förbudets medlemmar tror på oförändrade priser när vi summerar det tredje kvartalet, men det är samtidigt nästan 40 procent som bedömer att småhuspriserna kan fortsätta stiga.