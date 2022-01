Storstaden bygger i Bredäng - börjar med hyresrätter i egen regi

- Den här markanvisningen är extra rolig då det är Storstadens första markanvisning för hyresrätter, säger Per Jutner, vd Storstaden Fastigheter. Markanvisningen är startskottet för Storstadens nya affärsområde att uppföra hyresrättsfastigheter i egen förvaltning.

Markanvisningen är en direktanvisning inom fastigheten Sätra 2:1, invid Järnbärarvägen i Bredäng. Fastigheten ligger i nära anslutning till Bredängs tunnelbanestation och en exploatering anses ha positiva effekter på den upplevda tryggheten längs Järnbärarvägen.

- Storstadens ambition är att omvandla Järnbärarvägen till en framsida och bjuda in fler människor i gaturummet. Med fler entréer, fler fönster mot gata och fler informella mötesplatser kan vi skapa en tryggare miljö som bjuder in till vistelse, säger Per Jutner.

Detaljplanearbetet startar under 2022. Beräknad byggstart är det fjärde kvartalet 2023 och preliminär inflyttning är det andra kvartalet 2025.