Stabilt bostadsbyggandet i juli – för första gången på två år

Enligt Byggfaktas byggstartsindikator minskade byggstarterna i Sverige med totalt 0,3 procent mellan april och maj, och var ned 12,1 procent från maj 2022. Detta efter att tidigare månaders utfall reviderats ned.

– Bostadsbyggandet verkar ha planat ut på låga nivåer under de senaste månaderna medan tidigare utfall för byggandet i övriga sektorer har reviderats ned markant och nu indikerar att byggandet legat still på förhållandevis höga nivåer under större delen av 2023. Den sammantagna byggtakten verkar således ha stabiliserats något under våren och sommaren efter det tidigare branta fallet, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorn för bostäder var oförändrad i juli, den första månaden sedan sommaren 2021 som indikatorn inte sjönk, och sjönk 32,9 procent från juli 2022.

– Byggstarterna i bostadssektorn har fallit brant sedan mitten av 2021 men visar nu tecken på att stabiliseras på historiskt låga nivåer. De stigande byggkostnaderna innebär dock att byggstarterna, omräknat till kvadratmeter eller antalet lägenheter, fortfarande är nedåtgående. Två års kraftig nedgång av byggstarterna innebär också att bostadsmarknaden framöver kommer att tillföras betydligt färre bostäder än tidigare, säger Tor Borg.

Han konstaterar också att byggstartsindikatorn visar på en betydligt brantare nedgång i bostadsbyggandet än SCB:s officiella statistik, där färska siffror över bostadsbyggandet under det andra kvartalet kommer den 24 augusti.

För övrigt fastighetsbyggande sjönk byggstarterna med 0,5 procent i juli och var 9,1 procent högre än i juli i fjol. Efter nedrevideringar tidigare i år har den uppåtgående trenden blivit mer stabil.

– Byggstarterna av kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och industrilokaler verkar ha ökat snabbt under 2021 och 2022 för att sedan ha planat ut på en hög nivå under 2023. De största bidragen till den höga byggtakten kommer från byggstartade kontors-, logistik- och hälso- och sjukvårdprojekt, säger Tor Borg.