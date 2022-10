SKB säkrar hållbarhetsfinansiering hos EIB

Redan 2017 fick SKB som första svenska bostadsbolag ett lån från EIB på 550 miljoner kronor. Det nya lånet på 800 miljoner kronor ska finansiera bygget av energieffektiva bostadsfastigheter i Kista och på Södermalm i Stockholm.

- Efterfrågan på energieffektiva lösningar har ökat markant efter den ryska invasionen av Ukraina. Vi är därför glada att kunna stötta ny teknik och marknaden inom detta område, därigenom höjer vi ribban för nya, mer klimatvänliga byggnadsstandarder, säger Europeiska investeringsbankens vicepresident, Thomas Östros.

Energiförbrukningen i fastigheterna kommer att ligga under 55 kWh per kvadratmeter och år, vilket är cirka 25 procent under det svenska myndighetskravet.

- I en tid när vi ser att byggen och utvecklingsprojekt börjar stanna av då branschen pressas av stigande material- och energipriser, innebär detta att vi kan fortsätta hålla tempo i våra projekt, säger Ingrid Gyllfors, vd på SKB.