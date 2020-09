Sjelvgren: ”Medelvägar är farliga på bostadsmarknaden”

Coronan har haft en tydlig effekt på bostadsmarknaden och har lett till att byggtakten minskar. Så här kommenterar Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket, läget på eventet Omstart Sverige.

– Trots att byggandet kommer att falla under hösten så visar prognosen att vi har klarat oss betydligt bättre än vad vi befarade i maj, säger han.

Boverket har därmed höjt sin prognos för 2020 års bostadsbyggande och meddelar att 48 000 bostäder påbörjas under året. Under 2021 faller takten till 42 500 bostäder. Sjelvgren tackar investeringsstödet och antalet färdigställda hyresrätter under våren för det.

– Vi ser att investeringsstödet är ett fungerande styrmedel som har haft stor verkan. Förra året släppte vi på cirka 6 000 bostäder med stödet och nu släpper vi in cirka 2500. Så fort projekt blir klara kan vi släppa på nya.

Investeringar är enligt honom nyckeln för att få fart på Sverige.

– Det är viktigt att se hur vi kan jobba mot ett mer hållbart samhälle, även utifrån ett ekonomiskt och socialt perspektiv.

Inte minst då Sverige har grupper, studenter, nyanlända och resurssvaga hushåll, som står utanför bostadsmarknaden, vilket kräver olika lösningar.

– Medelvägar är farliga på bostadsmarknaden. Att hitta gemensamma lösningar är viktigt för den sociala samhörigheten i Sverige.

Även miljonprogrammet behöver rustas upp och i samband med det tittar Boverket på det befintliga energieffektivitetsstödet.

– Renoveringar är något som kan ske snabbt, bara vi kommer ifrån coronan. Men det är viktigt att vi inte får en förflyttning av boende, utan att det är möjligt att bo kvar även efter en renovering.

Regelförenklingar är en annan viktig utveckling som Boverket gör tillsammans med branschen.

– Jag tror att riksdagen kan förbättra PBL, som är komplex, och hitta möjligheter för dem som vill arbeta standardiserat. Det är en viktig fråga, för Sverige behöver fler bostäder.