Påbörjade lägenheter ökade med 16 procent

Totalt påbörjades 13.800 bostäder i flerfamiljshus och 3.050 bostäder i småhus under kvartalet.

Totalt under 2021 påbörjades ungefär 63.900 lägenheter, en ökning med 16 procent jämfört med 2020, och just under bostadsbyggandet toppåret 2017, då närmare 64.100 bostäder påbörjades.

Byggandet av flerfamiljshus ökade 16 procent 2021 medan småhusbyggandet ökade 17 procent. Av lägenheterna i flerbostadshus var 63 procent hyresrätter, jämfört med 65 procent 2020.

Statistiken är uppräknad med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.