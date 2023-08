Här är det billigast för studenter att köpa bostad

Bland landets största studentstäder har priserna på enrummare sjunkit i 16 av 19 kommuner under året. I riket som helhet har priserna på ettor fallit med 6 procent under det gångna året och kostar i snitt 1,7 miljoner kronor eller 51 900 kronor per kvadratmeter.

Priserna på små lägenheter har sjunkit mest i Kalmar.

– Att priserna sjunkit det senaste året kan vara en fördel för unga som ska köpa sin första bostad. Samtidigt slår de stigande räntorna extra hårt mot unga, som ofta är högt belånade. På flera platser runtom i landet har boendekostnaderna nära fördubblats det senaste året, kommenterar Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Sundsvall är den studentstad där köparna får störst bostadsyta för pengarna. En genomsnittlig enrummare kostar 480 900 kronor, eller 14 100 kronor per kvadratmeter, enligt en kartläggning av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Kalmar är ett annat prisvärt alternativ med ett snittpris på 69 500 kronor per kvadratmeter. Priserna på enrummare i staden har sjunkit mest i landet, med 24 procent, det senaste året.

– Trots att boendekostnaderna har ökat för många under året, stiger alltid intresset för mindre bostäder i samband med terminsstarten på högskolor och universitet. Vi räknar dock med en lägre takt i budgivningarna än vad vi sett de senaste åren.

För den som ska studera i Stockholm riskerar det att bli betydligt dyrare att ordna ett boende. Genomsnittspriset på bostadsrätter med ett rum är 3,1 miljoner kronor, eller 93 200 kronor per kvadratmeter. Även i Göteborg och Lund är priserna höga, med ett snittpris på 60 200 kronor, respektive 54 500 kronor per kvadratmeter.

– Hög inflation och stigande räntor gör att unga måste lägga en allt större del av sina pengar på boendet. Nu behövs konkreta politiska åtgärder från bostadsminister Andreas Carlson – omformulerade regler för amortering och kontantinsats för bostadsköp skulle göra stor skillnad för många unga, säger Svanberg.