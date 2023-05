Bygr växer – tar in 30 miljoner och byter namn

Rubus tar in 30 miljoner kronor från både befintliga ägare och nya investerare. Samtliga av de befintliga nyckelinvesterarna är med i rundan (bland annat: Kistefos, Construct Venture och Borgenhaug Gruppen).

Backe Entreprenør AS och Kruse-Smith AS har över en längre tid använt Rubus plattform i flera av sina projekt och Backe Digital går nu in som aktieägare.

"Det är glädjande att aktörer som själva använder vår plattform blir aktieägare, det är en bekräftelse på att vi har den bästa lösningen på marknaden", menar Guy Montuelle.