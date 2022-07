Byggstarterna rullar på trots motvind – men inbromsning väntar

– Den senaste tidens signaler om framskjutna och inställda byggprojekt har ännu inte satt några tydliga spår i statistiken. Antalet byggstartade projekt minskar, vilket antyder att uppgången snarare beror på ökade kostnader än på ökad aktivitet, säger bolagets analyschef Tor Borg.

Byggstarterna ökade med 0,8 procent i juni, vilket är något lägre än förra månadens 1,1 procent. Totalt har nyproduktionsprojekt för 168 miljarder kronor påbörjats de tolv senaste månaderna.

– Det dröjer nog ytterligare någon månad innan vi får se en inbromsning i byggstartsindikatorn, säger Borg.

Även bostadsbyggandet ökar i långsammare takt. Under juni steg bostadsindikatorn med 0,5 procent, jämfört med 1,4 procent månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 8,0 procent att jämföra med det uppreviderade utfallet på 8,7 procent för maj.

Antalet planerade projekt har ökat kraftigt det senaste året och om de förverkligas kommer bostadsbyggandet fortsätta öka, enligt Byggfakta.

– Å andra sidan har förutsättningarna för dessa projekt ändrats radikalt när det gäller efterfrågan, finansiering och kostnader. Det är därför högst osäkert hur många projekt som kommer att genomföras enligt plan.

Just nu signalerar byggstartsindikatorn en byggtakt strax under 63 000 bostäder under 2022, vilket är lägre än 2021, men en bit över vad de flesta prognosmakare räknar med.

För övrigt fastighetsbyggande, utanför bostadssektorn, steg årstakten med 13 procent i juni, vilket är den högsta ökningen sedan slutet av 2020.

– Det senaste halvårets ökning har dock varit ganska modest. Givet kostnadsökningarna så bör det innebära att aktiviteten minskat, även om den var betydligt högre jämfört med fjolåret, säger Tor Borg.