Boverket: "Risk att fel bostäder byggs" – så här ser behovet ut

Enligt Boverkets nya prognos behöver det byggas omkring 59 000 bostäder fram till 2029. Detta trots att befolkningstillväxten väntas avta enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Totalt kommer det att behövas 530 000 nya bostäder fram till och med 2029.

Just nu ligger man i fas. Enligt Boverkets prognos påbörjas 61 700 bostäder i år och 64 000 bostäder nästa år, inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Det innebär en prognostiserad ökning av antalet påbörjade bostäder med 8 procent i år och med 4 procent nästa år. Byggandet av småhus och bostadsrätter i flerbostadshus ökar i år med nära 20 procent, medan antalet påbörjade hyresrätter beräknas vara på en oförändrat hög nivå.

Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker på Boverket och ansvarig för Boverkets byggbehovsberäkning. Foto : Boverket

Men enligt Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker på Boverket och ansvarig för Boverkets byggbehovsberäkning, krävs det en jämt och hög byggtakt under lång tid framöver för att möta den fortsatta befolkningsökningen och för att hantera det uppbyggda underskottet av bostäder.

Enligt dagens prognos ligger bostadsbyggandet något över det beräknade framtida behovet av bostäder fram till 2029. Finns det någon risk att vi kommer att bygga för många bostäder framöver?

– Risken att det byggs för många bostäder får bedömas som tämligen låg under de närmaste åren. Dels bygger vi nu strax under behoven, dels bygger behoven på att det uppbyggda underskottet ”betas av” likvärdigt under 9 år. Det är ju inget som hindrar att man bygger ikapp med en något högre hastighet. Beräkningen av behovet indikerar ett behov om cirka 59 000 bostäder per år i genomsnitt. Prognosen över antalet färdigställda bostäder är 54 000 2021 och 58 000 2022, det vill säga lite under behovet, säger Bengt J Eriksson.

Han säger att bostäder byggs på marknadens villkor utifrån hur efterfrågan, inte utifrån hur behoven ser ut.

– Marknaden kommer inte bygga bostäderna om det inte finns förutsättningar för att de färdiga bostäderna kommer att efterfrågas till rådande priser. Men det är viktigt att det finns en analys av det lokala behovet och efterfrågan, och här är det viktigt att kommunen har en bild, tillsammans med byggherrarna, säger Bengt J Eriksson.

Risk för överskott

Men enligt Boverkets analytiker finns det en risk för att det kan uppstå lokala överskott på nya bostäder om byggandet håller en mycket hög takt.

Hans-Åke Palmgren, nationalekonom Boverket. Foto : Boverket

– Det finns förstås en risk att det kan uppstå lokala överskott på nya bostäder om byggandet håller en mycket hög takt. Vi flaggar för den risken i synnerhet för hyresrätter, där byggtakten är hög, och hyran i nyproduktionen är avsevärt högre än i det lite äldre beståndet, säger Hans–Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket och ansvarig för framtagandet av Boverkets indikatorer.

Enligt Bengt J Eriksson kan även andra segment bli mättade.

– Det kan hända att andra segment, typ dyra exklusiva bostadsrätter, och/eller vissa geografiska marknader blir mättade. Det kan även drabba vissa typer av bostäder, till exempel centralt belägna lägenheter som kan lämna plats för mer perifera villor i utkanten av städerna vilket exempelvis är en effekt på bostadspreferenserna under pandemin, säger Bengt J Eriksson.

För att detta inte ska ske är det viktigt att aktörer i alla led verkar för att boendekostnaderna i nyproduktionen kan hållas nere.

– Då kan också byggandet hållas uppe och marknadsrisken hållas ner, säger Hans–Åke Palmgren.

Hur ska man få fram rätt typ av bostäder som även omfattar grupper som i dag inte har råd att efterfråga en ny bostad – vilka politiska styrmedel behövs?

– Det är i grunden en politisk fråga. Vi ser en ojämlikhet på bostadsmarknaden där flera grupper har svårt att efterfråga en bostad. Att bygga nytt löser inte alla utmaningar. Vi behöver också renovera och energieffektivisera vårt befintliga bestånd, men samtidigt se till så att det finns tillgång till bostäder som hushåll med lägre inkomster kan efterfråga, säger Anders Sjelvgren.

Är det fortsatt i storstadsområdena som det kommer att behövas nya bostäder?

– Boverket har nu reviderat det nationella behovet av bostäder – regionala beräkningar av behovet kommer senare under året, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket och ansvarig för framtagandet av Boverkets indikatorer.

Varför har bostadsbyggandet i Storgöteborg minskat?

– I Göteborgsregionen har byggandet hållit en hög takt under ett antal år. Det har inte varit som i Storstockholm att byggandet föll kraftigt under 2018, utan takten har tvärtom ökat. Andelen hyresrätter har varit högre. Nu minskar byggandet av hyresrätter enligt prognosen, medan bostadsrätter ökar något. Byggandet av småhus förväntas vara svagt, säger Bengt J Eriksson.

Vad är det viktigaste faktorerna för att bostadsbyggandet ska fortsätta ligga på hög nivå?

– Kommunerna måste verka för att det finns tillräckligt med planlagd mark i attraktiva lägen, och att man inte lägger hinder i vägen genom olika restriktioner som försvårar serieproduktion. Vi har lyft frågan om risk för lågt utbud av mark för småhusbyggande. Byggbolagen har förstås en roll i att pressa byggpriserna, inte minst genom serieproduktion, och samtidigt bibehålla hög kvalitet. Det är viktigt att det finns en analys av det lokala behovet, och här är det viktigt att kommunen har en bild, tillsammans med byggherrarna, säger Hans-Åke Palmgren.

Varför är det viktigt med en hög nivå på bostadsbyggandet?

– Först och främst för att befolkningen ökar framöver, men också för att vi sedan 2006 inte har byggt tillräckligt för att matcha den befolkningsökning som har varit fram till och med 2017. Anledningen till att det är viktigt att behovet av bostäder tillfredsställs är att det får negativa konsekvenser annars – för både de individer som drabbas liksom för samhället i stort: Arbetsmarknaden kommer att fungera dåligt och tillväxten i samhället kommer påverkas negativt. Unga kommer förskjuta vuxenlivet då de inte kommer kunna flytta hemifrån och bilda familj som tidigare. Trångboddheten kommer öka med olika sociala problem som följd, säger Bengt J Eriksson.

Vilka risker finns för att bostadsbyggandet inte lyckas hållas på en tillräckligt hög nivå?

– En uppenbar risk är att behovet för vissa grupper inte motsvaras av en efterfrågan till rådande prisnivåer, det vill säga att de som behöver bostäderna har inte ekonomiska möjligheter att betala för dem. Då kommer de inte produceras och därmed tillfredsställs inte behovet. Det är en stor utmaning då många av de som behöver en bostad i dag eller i morgon har begränsad betalningsförmåga och därför behövs bostäder som är ekonomiskt överkomliga för dessa grupper. I annat fall saknas efterfrågan och då kommer bostäderna inte heller att produceras och behoven inte heller att tillfredsställas, Men behoven kan också tillfredställas genom att bostäder som är överkomliga i pris frigörs, säger Bengt J Eriksson.

Vilken roll spelar byggbolagen för att bostadsbyggandet ska tuffa på?

– Bygg- och bostadsbolagen bygger bostäder utifrån marknadens förutsättningar. De är beroende av en stark efterfrågan hos konsumenterna men också av långsiktiga spelregler för bostadsbyggandet och att processen fungerar till exempel att lämplig byggbar mark frigörs, säger Bengt J Eriksson.

Är det någon typ av bostäder (bostadsrätt, hyresrätt, småhus/villor) där behovet är extra stort?

– Vi ser att efterfrågan på nya småhus är stark, det avspeglas i priser på omsättningsmarknaden och nyförsäljning. Men helt uppenbart har även efterfrågan på nya bostadsrätter ökat betydligt, bland annat har bokningarna i tidigare skeden ökat. I beräkningarna av behovet av bostäder är fokus på antalet bostäder i första hand (inte vilken typ av bostäder som behövs). Dock lyfter vi det faktum att antalet äldre ökar mycket kraftigt framöver vilket kan innebära att bostadsutbudet behöver anpassas efter de äldres behov. Detta kan ytterligare spä på det kvantitativa behovet av bostäder framöver, framför allt i regioner där behovet av nya bostäder i övrigt är väldigt lågt på grund av en avtagande framtida befolkning, säger Bengt J Eriksson.

NOMI MELIN LINDGREN