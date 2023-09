Boverket höjer bostadsmålet

– Det mest oroväckande är inte att byggbehovet nu skrivits upp med sex procent, utan det är att det redan allvarliga läget med ett stort historiskt bostadsunderskott nu riskerar att försämras när bostadsbyggandet stagnerat samtidigt som befolkningen fortsätter att öka, kommenterar Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

I byggprognosen för nästa år bedöms drygt 20 000 bostäder att påbörjas 2024.

– Det är långt ifrån det behov vi har, säger Sjelvgren.

Orsaken till det justerade målet är enligt Boverket att antalet hushåll ökar mer än vad SCB förutspådde för ett år sedan, samt det sedan 2006 uppbyggda latenta bostadsbehovet.

– Att bostadsbyggandet nu kraftigt bromsat in innebär att de utmaningar bostadsmarknaden stått inför under lång tid riskerar att bestå och sannolikt förvärras under denna beräkningsperiod. Personer som står utanför bostadsmarknaden riskerar att få ännu svårare att ta sig in och trångboddheten riskerar att öka, kommenterar Bengt J Eriksson bostadsmarknadsexpert på Boverket.