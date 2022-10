Boverket: Bostadsbyggandet störtdyker

Lågkonjunkturen syns nu tydligt i statistiken över påbörjade bostäder. Boverkets reviderade byggprognos som publicerades på torsdagen visar en kraftig minskning i antalet påbörjade bostäder under 2022 och 2023.

Under 2022 kommer det att ha lämnats startbesked för 60 000 påbörjade bostäder vilket är en minskning med 14 procent jämfört med förra året. Under nästa år accelererar den här trenden, då är myndighetens bedömning att cirka 45 000 bostäder kommer att påbörjas vilket motsvarar en minskning med 25 procent jämfört med i år.

- Vi bedömer att bostadsbyggandet minskar markant efter att ha nått en topp under 2021, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom och analytiker på Boverket, i en kommentar.

Enligt Hans-Åke Palmgren kan antalet påbörjade bostadsrätter komma att nästan halveras från 2021 till 2023 och in på 2024. Även byggandet av hyresrätter kan komma att minska tydligt.

Orsakerna är enligt Boverket att förutsättningarna på bostadsmarknaden har försämrats snabbt under 2022 till följd av kraftigt stigande räntor och energipriser. I det läget har hushållens köpkraft försämrats markant.

Men Boverket skriver samtidigt att det finns möjligheter till en vändning – på sikt. Myndigheten hänvisar till Konjunkturinstitutet (KI:s) prognos som visar på att inbromsningen av BNP under 2023 följs av en tillväxt under 2024. Dessutom är arbetsmarknaden fortsatt stark i år och förväntas vara stabil även under nästa år.

– På sikt ser vi möjligheter till en viss vändning uppåt av byggtakten. Ett förväntat starkare konjunkturläge 2024 med markant stigande realinkomster och något fallande byggpriser kan bidra till utvecklingen. En minskad osäkerhet kring boendeutgifternas utveckling, inte minst vad gäller energi, kan möjligen stärka bostadsmarknaden något redan på kort sikt, avslutar Hans-Åke Palmgren.