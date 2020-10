Bostadsministern om Cederhusen: ”Trä är framtiden”

Cederhusen i Hagastaden får totalt 234 lägenheter och husen har 10–13 våningar med stommar av korslimmat trä från Dalarna.

– Jag ser Sveriges första kvarter i trä som framtidsteknik. Vi har visserligen byggt trä i tusen år, men dagens teknik är ”state of the art”, säger bostadsminister Per Bolund (MP) på invigningen av bygget.

Anna Ervast Öberg, Per Bolund och Joakim Larsson tittar på miniatyrer. Foto: Teresa Ahola

Läs även: Här byggs Sveriges största trähuskvarter

För regeringen är frågan viktig inte minst då målet är att ha noll nettoutsläpp av växthusgaser om 25 år. Målet är att skapa en marknad där förnybara material gynnas.

– En femtedel av utsläppen kommer från byggbranschen och vi har inte en chans att nå målet utan dagens teknik. Trähus lagrar kol som ligger kvar i många år. Trä ger även en fantastisk inomhusmiljö. Det är trevligare att andas in trä än betong.

Trä uppges även ge goda förutsättningar för industriell produktion, prefabricering och serietillverkning bland annat tack vare sin låga vikt.

De senaste fem åren har det byggts cirka 1 800 lägenheter i hus med stomme av trä i Stockholms län, och fram till 2025 ska ytterligare cirka 3 500 byggas. Nu är förhoppningen att siffran ska öka.

– För mig betyder Cederhusen mycket. Jag är själv född och uppvuxen i Solna och skulle mycket väl kunna tänka mig att bo i ett trähus. Det är min övertygelse som bostadsminister att trä är framtiden, säger Per Bolund.

Per Bolund, Joakim Larsson och Anna Ervast Öberg på invigningen. Foto: Teresa Ahola

Fler projekt i pipeline

Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) ser kvarteret i Hagastaden som startskottet för fler kommande trähusprojekt.

– Vi står mitt i en spännande stadsdel som får minst 6 000 boende och 50 000 arbetsplatser. Att bygga just trähus i Hagastaden stämmer väl med överens med våra ambitioner för området att utveckla en hållbar och traditionell stadsmiljöCederhusen kommer att vara något som kan visas upp även vid framtida lösningar, säger han på invigningen.

Folkhem bygger bara i trä och fick redan sommaren 2015 Stockholms handelskammares miljöpris för ”sin inspirerande uppdatering av mänsklighetens äldsta byggmaterial”.

– Vi bygger giftfria och hälsosamma bostäder. Den som köper en bostad i ett trähus gör större skillnad än genom sopsortering. Vi är många som tror på ett ökat trähusbyggande i Sverige framöver, säger Anna Ervast Öberg, projektutvecklare på Folkhem.

Folkhems illustrationer på bostäderna. Foto: Teresa Ahola

Cederhusen byggs med stommar av korslimmat trä från Dalarna som produceras i träindustriföretaget Setras nya fabrik i Långshyttan. Foto: Teresa Ahola

Här i Hagastaden växer Sveriges största bostadskvarter i massivt trä fram. Foto: Teresa Ahola

Karta över området. Foto: Teresa Ahola

Läs även: Fabege bygger nytt i Hagastaden

Bolaget byggde redan 2016 åttavåningsträhus i Sundbyberg som binder 1600 ton koldioxid. Husen lockade 4 000 besökare från 150 länder vid färdigställandet. Cederhusen blir i sin tur ett av världens största trähusprojekt i en innerstadsmiljö.

Folkhem har startat bostadsförsäljningen i två av totalt fyra hus i Hagastaden och har sålt ungefär 50 bostäder hittills. Samtliga hus ska stå klara i början av 2022 och den första inflyttningen sker om ett år.