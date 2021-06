Bostadsbidragen ökar kraftigt bland unga

I en ny rapport från Försäkringskassan analyserar myndigheten pandemins påverkan på bostadsbidragen.

Under 2020 såg man en ökning av antalet inkomna ansökningar om bostadsbidrag. Bland ungdomshushållen steg antalet ansökningar med 10 procent jämfört med året innan, framför allt under sommaren.

– Att ökningen var störst bland unga beror antagligen på att det under 2020 var svårare för unga att få arbete under sommaren, vilket ledde till lägre inkomster. Unga har generellt varit en utsatt grupp under pandemin, vilket avspeglas även hos oss, säger Anna Persson, analytiker hos Försäkringskassan, i en kommentar.

Arbetslösheten bland 15-24-åringar steg från 20,1 procent i februari 2020 till 27,7 procent i juni. Ökningen är betydligt större än för resten av befolkningen.