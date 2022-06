Boprisfallet tilltar - mörk start på juni

Prisnedgångarna verkar dessutom ha fortsatt in i juni, där priset på bostadsrätter under första halvan av månaden sjönk med 3,3 procent i Stockholm och med 3,9 procent i Göteborg, jämfört med hela maj.

Valueguards dagsindex för bostadsrätter i Stockholms stad för bostadsrätter i Stockholms stad visar att priserna började sjunka den sista veckan i april och att de sedan dess är ned totalt cirka 7 procent.

”Nedgången ser ut att ha varit som snabbast under maj. Möjligen kan man se en tendens till utplaning de senaste två veckorna. Man bör dock vara försiktig med att dra slutsatser från prisutvecklingen under enskilda veckor. Under nedgången har också antalet försäljningar varit lägre än normalt, vilket kan tyda på att köpare och säljare har svårt att mötas”, skriver Valueguard.

Bostadspriserna steg i maj med 2,9 procent i årstakt, en nedväxling från 6,0 procent i april och en tydlig real nedgång med den nu höga inflationen.

Priserna på bostadsrätter sjönk 2,1 procent i maj jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 1,3 procent. Säsongsrensat sjönk priserna på bostadsrätter 1,6 procent, medan villapriserna sjönk 1,4 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 3,6 procent, ned från 6,7 procent i april, samtidigt som villapriserna stigit 2,5 procent, ned från 5,7 procent förra månaden.

Nedgången på bostadsmarknaden i maj var störst i Stockholm, där priset på såväl bostadsrätter som villor föll med runt 3 procent.

”Det kommer generellt sett färre på visningarna och spekulanterna tar längre tid på sig, vilket påverkar både säljtider och budpremie. Bostäder som säljs före visning och som sticker i väg 20-30 procent eller mer ser vi alltmer sällan och det är en stor skillnad mot hur det såg ut den här tiden förra året då allt gick åt som smör i solsken”, säger Christina Henriksson, regionchef Bjurfors Stockholm.

En närmare granskning av prisstatistiken från Bjurfors visar att det är de dyraste objekten som faller mest i pris.

Erik Olsson Fastighetsförmedling konstaterar att hög inflation och stigande räntor gör att mindre pengar kan läggas på boendet, men de påpekar samtidigt att förutsättningarna ändå är fortsatt väldigt gynnsamma.

”Trots alarmistiska rubriker om bostadsmarknaden skall man komma ihåg att det fortfarande säljs många bostäder, och till priser som nästan är på toppnivå. Förutsättningarna är fortfarande väldigt goda med nästan full sysselsättning och rörliga bolåneräntor under 2 procent”, skriver de i en kommentar.

De tillägger att de nu negativa boprisförväntningarna bygger på en tro på just kraftiga räntehöjningar, som därmed redan är diskonterade i marknaden.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik och Lantmäteriet, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.