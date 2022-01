Swedbank: Riksbanken höjer 2023 i spår av inflation

Sveriges BNP väntas öka 3,3 procent i år och 2,0 procent nästa år. I föregående prognos, i november, räknade Swedbank med att BNP skulle öka 3,3 procent 2022 och 2,1 procent 2023.

”Den ekonomiska aktiviteten i Sverige är tillbaka på den nivå som den hade varit på om pandemin inte hade inträffat. Även på arbetsmarknaden har återhämtningen gått snabbt”, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson i en kommentar.

Swedbank antar att arbetslöshet drar ned under 7 procent under prognosperioden medan inflationen är högre i pandemins spår. I närtid noteras inflationen kring 4 procent.

”Den höga inflationen beror framför allt på höga energipriser och den kommer att falla tillbaka när energiprisökningen avtar under andra halvåret 2022. Samtidigt räknar vi med att övervältringen av stigande priser från företagen till konsumenterna blir betydande under 2022”, skriver Swedbank.

Med en underliggande inflation kring 2 procent per år under de kommande åren - en högre nivå än vi vant oss vid - väntas Riksbanken tidigarelägga en mindre expansiv penningpolitik. Swedbank tror nu på två räntehöjningar under 2023, jämfört med en räntehöjning i den förra prognosen.

”Riksbanken kommer att strama åt penningpolitiken något snabbare än vad de hittills har signalerat. Vi räknar med att de kommer att börja minska sin balansräkning vid halvårsskiftet i år och att de kommer att höja reporäntan med 25 räntepunkter i början av 2023 och ytterligare en räntehöjning väntas i slutet av 2023”, säger Mattias Persson i sin kommentar.