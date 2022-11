Arkitekternas optimism svajar i ny rapport

Trots de skakiga tiderna visar inte årets branschrapport från Sveriges Arkitekter, baserad på en enkätundersökning bland medlemsföretagen, på några direkt omvälvande siffror. Men precis som förbundsordförande Tobias Olsson spådde i en intervju i Fastighetsnytt i oktober, går det att se orosmoln runt hörnet.

Även om arbetslösheten fortsatt är blygsam inom skrået – i september var det bara 1,3 procent av arkitekterna som stod utan jobb – syns tydliga tecken på att något är på väg att hända

Något som sätter situationen i perspektiv är det faktum att bara sju arkitekter omfattades av förhandlingar om arbetsbrist, alltså varslades, under hela första halvåret 2022. Under månaderna september och oktober var den siffran 90 personer. I rapporten skriver Sveriges Arkitekter dessutom att organisationen får många samtal från medlemmar med visstidsanställningar som inte förlängs. Man skriver även att de som sägs upp under hösten kommer att synas i arbetslöshetsstatistiken först senare.

Även kompetensfrågan tycks vara en svår nöt att knäcka för majoriteten av arkitektföretagen. 62 procent svarar att det visserligen finns arkitekter att anställa på arbetsmarknaden men att det är svårt att rekrytera rätt kompetenser. Nischområden som eftersöks är till exempel trafikingenjör, arkitekter med erfarenhet från bil- och annan lättare industri och arkitekter med kompetens inom ekologi.

Efter att enkäten gjordes i slutet av augusti och början av september har lågkonjunkturen förvärrats och fler byggprojekt ställts in, pausats eller skjutits på framtiden vilket ytterligare talar för att vi ännu inte sett de fulla effekterna av läget.

Men på det stora hela tecknar branschrapporten en bild av en stabil och välmående bransch där företagen generellt har fullt i orderstocken. En klar majoritet av arkitektbyråerna, 65 procent, tror att personalstyrkan förblir oförändrad under året och bara två procent tror att de kommer att behöva minska den. Den pågående lågkonjunkturen beskrivs som mild och av övergående karaktär.

Men alla är inte så säkra på den saken. Anders Persson, tillförordnad vd för arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen och en av de externa röster som kommenterar rapporten, tror att läget för arkitektbranschen är betydligt värre. Han menar att det faktum att många företag klarade sig mer eller mindre helskinnade igenom coronapandemin har gett en falsk trygghet, inte minst med tanke på alla stimulanspaket.

– Så man ska veta att vi egentligen lever på en konstlad marknad, säger han i rapporten.