Fastpartner reviderar utdelningsförslag

Publicerad: 13 mars 2023, 07:02



Fastpartners styrelse lämnar ett reviderat förslag om utdelning inför årsstämman den 20 april 2023. Det reviderade förslaget innebär en utdelning om 1:00 kronor per A-stamaktie och 5:00 kronor per D-stamaktie. Det kan jämföras med tidigare förslag om 0:50 kronor per A-stamaktie och 2:50 kronor per D-stamaktie.

ND Nyhetsbyrån Direkt redaktionen@fastighetsnytt.se

Det framgår av ett pressmeddelande. Efter offentliggörandet av Fastpartners bokslutskommuniké 2022 den 9 februari 2023 har Fastpartner mottagit frågor avseende styrelsens tidigare förslag till utdelning. "Fastpartners styrelse har noggrant övervägt de frågor och synpunkter som mottagits kring utdelningsförslaget, samt vägt detta mot bolagets position och intressen och har som en konsekvens av detta beslutat att lämna ett reviderat förslag till utdelning, innebärande en utdelning om 1:00 kronor per A-aktie och 5:00 kronor per D-aktie i bolaget", heter det.