Tessin räds inte högre räntor - tittar på nya verksamheter

Fed meddelar att de lättar på den penningpolitiska gasen och det finns en viss oro för högre räntor generellt. Hur skulle högre räntor påverka Tessin?

– Vi ska ju balansera den ränta som fastighetsutvecklare är beredda att betala mot en tillräckligt bra avkastning som gör att investerarna är intresserade att investera i de här projekten. Hamnar vi ett högre ränteläge kommer vi fortsatt vara attraktiva då det blir högre på båda sidor. Sen med tanke på att bankerna sänker belåningsgraderna, och på det sätt de gör sina kalkyler, så blir ju ett högre ränteläge en högre kostnad. Det gör att det kan bli svårare att få ett lån på banken för en fastighetsutvecklare.

I den senaste kvartalsrapporten nämner du både den svenska bostadspolitiken och det finanspolitiska ramverket som gynnsamma drivkrafter för Tessins affärsmodell. Hur ser den analysen ut?

– Bankernas begränsning är ju inga nyheter. Baseldirektiven har ju gett konsekvensen att det blir högre kapitalkrav på bankerna och då blir det lägre belåningsgrader. Sen har vi ju det sista steget i Basel III som ligger på bordet som ytterligare kan påverka bankernas kapitalkrav och därmed vara gynnsamt för oss framöver.

Ni har expanderat till andra tjänster som under ert varumärke under året. Får Tessin Services och Tessin Properties några efterföljare och vad ligger närmast i pajpen?

– Services och properties är ju relativt nya. Properties lanserade vi bara för någon månad sedan och det blir ju en ny investeringsform för oss där man får möjligheten att samäga fastigheter. Vi tillgängliggör fastighetsmarknaden för investerare precis som vi alltid gjort, nu gör vi det bara på ett annat sätt. Den är under utveckling men vi hoppas kunna lansera de första fastigheterna att samäga under det här året. Men hela vår strategi bygger på att ta fram nya produkter och tjänster som är intressant för både investerarsidan och fastighetsutvecklare. Det som kan ligga närmast till hands är rörelsekrediter till fastighetsutvecklare. Det är något som vi kan addera i framtiden och det kan det ske via affärsutveckling internt eller via förvärv.

Ni finns i Sverige och i Finland i dag, vilken blir er nästa marknad och är ni köpare eller säljare i en framtida konsolidering inom fastighets-fintech?

– Vi tittar kontinuerligt på nya potentiella marknader i och med att vi har en tydlig förvärvsstrategi, men när det blir, det får vi återkomma till. Men det handlar om europeisk nivå med fokus på Norden. Nu jobbar vi helt fokuserat på vår strategi att växa organsikt genom att addera nya produkter och tjänster, genom vår affärsutveckling och genom potentiella förvärv av andra bolag, men det är klart spekulerar man i framtiden så kan det bli en konsolidering och då har Tessin länge sagt att man kommer att vara en aktiv part, men det är inget som pågår nu.

Finland står för 14 procent av er verksamhet i dag, kommer den andelen öka?

– Eftersom att jag är från Finland måste jag ju slå ett slag för Finland. Vi hoppas ju växa på båda marknaderna så klart, men jag tror definitivt på en tillväxt i Finland. Man har kanske inte en lika stor bostadsbrist som i Sverige men i triangeln Helsingfors, Tammerfors och Åbo, där är det en stor inflyttning och där finns det ett stort behov. Men vi har också finansierat kommersiella fastigheter och andra typer av projekt i andra delar av landet.