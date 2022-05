Sven-Olof Johansson investerar i proptechbolag: ”Marknaden är alldeles för vildvuxen”

– Det är ingen stor investering för oss, men görs av flera skäl. Inte minst då effektivare förvaltning och drift är viktigt för alla fastighetsbolag i en orolig värld som står inför en oviss framtid, säger Sven-Olof Johansson, vd på Fastpartner, till Fastighetsnytt.

Investeringen görs av Fastpartners moderbolag Compactor och uppgår till cirka 9 miljoner kronor. Medan en annan tungviktare i branschen, Lennart Sten, vd för Svenska Handelsfastigheter, samt befintliga investerare, står för resten.

Varför väljer ni just Vyer?

– De är ingen ren startup längre, utan har redan tagit in större fastighetskunder som använder och testar produkten. De expanderar också försiktigt med kapitalet som grund och flåsar inte bara på, säger Johansson.

Så sent i november plockade Vyer även in Staffan Unge, partner på Slättö, till styrelsen. Den här gången ska de 15 miljoner kronor som tas in från investerarna gå till att utöka teamet och möta branschens växande efterfrågan på lösningar som kan stötta befintliga mål för klimatanpassning och kostnadsbesparingar.

Hade Staffan Unge ett finger med i spelet den här gången?

– Nej, utan vi gillar att teamet strävar efter expansion med lönsamhet. Rena tillväxtcase utan någon vinst inom en rimlig tid är nämligen svårfinansierade på sikt. Det är därför viktigt att kassaflödet är på plats. Vyer har kommit en bit på vägen, men vi tittar även på andra bolag och är redo att inta fler positioner.

Hur kan den långsamma utvecklingen inom proptech påskyndas?

– I dag har många leverantörer egna lösningar, men någon behöver ta ett helhetsgrepp för att branschen ska bli mer rationell. Jag tror att vi kommer att få se konsolidering och samverkan mellan flera aktörer framöver.

Hur ser du på utvecklingen över en längre tidshorisont?

– Det är jättesvårt att säga. Marknaden är alldeles för vildvuxen i dag, med hur många proptechbolag som helst. Men det som utkristalliserat sig är att vi kommer att få se färre aktörer i framtiden. Konkurrensen minskar redan då riskkapitalbolagen väljer att avvakta i spåren av det oroliga omvärldsläget.

Lennart Sten beskriver också Vyer som ett innovativt proptechbolag.

– De har förutsättningar att förändra det traditionella sättet att förvalta fastigheter. Att de dessutom kan bidra till hållbarhetsarbetet är ett stort plus. Teamet och tekniken är i framkant, säger han i en kommentar.

Lennart Sten

Vyer själva är otroligt glada och stolta över att flera toppnamn väljer att investera i bolaget då fastighetsbranschen står inför ett stort digitalt skifte.

– Deras unika inblick är enormt värdefull. Nu kan vi hjälpa fler fastighetsägare att accelerera in i den digitala tidsåldern. Sven-Olof och Lennart investerar i produkten och teamet i sin helhet, medan Staffan Unge redan är en värdefull resurs i att hjälpa oss att bransch- och affärsanpassa teknik och plattform, säger bolagets vd Nils Berglund.

Plattformen med digitala tvillingar används redan av Hemsö, Stena Fastigheter, Heba, Mimer, Örebroporten, Örebro kommun, SGS, Studentbostäder med flera.