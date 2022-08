Thomas Bryans och Al Scott från IF_DO Architects tillsammans med Emily Berwyn, vd och grundare av Meanwhile Space, framför "The Hithe" i Rotherhithe, London.

Foto : Johanna Åfreds

Ödetomter ny affärsidé för byggare i London

Meanwhile Space heter företaget som har specialiserat sig på tillfälliga byggnader på övergivna platser. ”Borgmästaren i London sätter hårt tryck på att all mark ska utnyttjas, även under korta perioder”, säger fastighetsutvecklaren Emily Berwyn.