Miljardemission ska lyfta Scandic ur corona-svackan

Bolaget avser ge ut konvertibler, det vill säga ett lån som långivaren har möjlighet att konvertera till aktier, med en löptid till oktober 2024. Bruttolikviden beräknas bli upp till 1,6 miljarder kronor.

Om konvertibelemissionen genomförs som planerat så innebär det även att DNB, Handelsbanken och Nordea medger en förlängning av bolagets kreditfaciliteter om 6,7 miljarder kronor till den 31 december 2023.

– Med en kraftigt sänkt kostnads­nivå kombinerat med vår effektiva operationella modell har Scandic alla förutsättningar att på sikt överträffa vårt långsiktiga mål för justerad EBITDA-marginal på minst 11 procent, även med en nivå på efterfrågan som är lägre än den var alldeles innan pandemin, säger Scandic Hotels vd Jens Mathiesen i en presskommentar.

Mer än halva kassa försvann i första kvartalet

Under det första kvartalet 2021 bedöms Scandics kassautflöde ha uppgått till cirka 1,1 miljarder kronor och bolagets tillgängliga likviditet bedöms uppgå till cirka 800 miljoner per sista mars.

Erbjudandet och förlängningen av kreditfaciliteterna förväntas tillsammans att täcka Scandics likviditetsbehov, till dess att marknadsförhållandena har normaliserats och Scandic har ett positivt kassaflöde, vilket bolaget spår kommer ske under hösten 2021.

Bolaget hoppas att vaccineringar ska leda till minskade restriktioner, vilket skapar förutsättningar för marknaden att komma tillbaka. Initialt räknar Scandic med att efterfrågan kommer att vara driven av intra-nordiskt resande, vilket normalt utgör drygt 80 procent av bolagets totala gästnätter.

Beläggningsgrad väntas stärkas under sommaren

Beläggningen uppskattas till 18 procent under det första kvartalet. Som jämförelse uppgick den genomsnittliga beläggningsgraden under 2019 till 66 procent. Under sommaren 2021 förväntas dock beläggningen vara högre än under motsvarande period 2020. I juli 2020 låg siffran på 42 procent.

Bolagets tre största aktieägare, AMF Pensionsförsäkring, Stena Sessan och Formica Capital, representerande cirka 41 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har åtagit sig att teckna sig för totalt 500 miljoner kronor i erbjudandet.

Därutöver har AMF Pensionsförsäkring, Stena Sessan och Formica Capital åtagit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertiblerna, vilket ska godkännas vid en extra bolagsstämma.