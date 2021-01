Entras substansvärde stiger ytterligare under budstrid

Entra publicerar preliminära resultatsiffror på fredagen, som bland annat visar att substansvärdet (EPRA NRV) ökat till 189 kronor norska per aktie per 31 december. Vid utgången av det tredje kvartalet var motsvarande siffra 162 kronor per aktie. Efter buden från SBB och Castellum värderade dock Entra upp sina fastigheter i början av december, vilket resulterade i ett substansvärde på 185 kronor per aktie.

Entra, vars aktie handlades kring 191 norska kronor på fredagseftermiddagen, passar också på att ge de bägge friarna korgen.

Det höjda substansvärdet kan sättas i relation till SBB:s bud på motsvarande 190 kronor kronor per aktie. Castellums senaste bud ligger på 186 kronor per aktie, men enligt vd Henrik Saxborn landar det på över 200 kronor om man tar hänsyn till framtida synergivinster.

Siffrorna avser när buden publicerades. Eftersom det handlar om kombinerade aktie- och kontantbud kan nivån på buden ändras beroende på vad respektive bolags aktie är värd för stunden.

Det norska bolaget noterar att både SBB och Castellums bud kräver en anslutningsgrad på över 90 procent av aktierna. Balder och den statliga pensionsfonden Folketrygfondet, som tillsammans kontrollerar över 30 procent av aktierna i Entra, har dock kommunicerat att de inte kommer acceptera något av buden. Entra konstaterar att det inte går att komma upp i 90 procent, givet att Balder och Folketrygdfondet står fast vid sina ståndpunkter.

”Styrelsen rekommenderar Entras aktieägare med en långsiktig placeringshorisont att inte acceptera något av buden. Rekommendationen baseras på tillgänglig information. Styrelsens slutsats är baserad på bolagets kapacitet att generera konkurrenskraftig avkastning i framtiden, den strategiska fördelen av ett fokuserat Entra och understött av den kommunicerade hållningen från bolagets två största aktieägare”, säger Entras styrelseordförande Siri Hatlen i en kommentar.

Styrelsens rekommendation är enhällig.

