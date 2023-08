Åklagare: Trump kryddade värdet med 24 miljarder kronor

Åklagaren Letitia James väckte 2022 åtal mot USA:s tidigare president Donald Trump, och hans familjebolag, för att systematiskt lura samhället på pengar.

Nu framkommer nya detaljer i en 100-sidig rapport som James på onsdagen lämnade in till domstol, det rapporterar flera amerikanska medier bland annat NBC News. James rapport är kopplad till hennes civilrättsliga stämningsansökan, om 250 miljoner dollar, mot Trump och tre av hans vuxna barn.

I centrum för åtalet står Donalds Trumps fastigheter. Trump, USA:s 45:e president mellan åren 2017 och 2021. äger helt, eller delvis, tio kommersiella fastigheter i New York, ett flertal golfbanor (bland annat två i Skottland och en på Irland) och en stor mängd privata bostäder i bland annat Florida.

Bild 1 / 2 Trump Tower på Manhattan i New York är en av Donald Trumps mer kända fastigheter. Här äger ex-presidenten kontor och handel till ett värde av 61 miljoner dollar enligt Forbes. Foto : The Trump Organization

I åklagarens handlingar står det att Trump systematiskt överskattade värdet på sina tillgångarna, under åren 2011 och 2021, med mellan 812 miljoner dollar och 2,2 miljarder dollar, beroende på år.

Trump och hans förvaltare lämnade sedan in uppgifterna till finansinstitutioner för att säkra mer fördelaktiga lån och försäkringar, menar Letitia James.

Trump Park Avenue. 1920-talsbyggnad på Upper East Side påManhattan, New York. Trump äger 17 lyxiga bostadsrätt, av de 120 som finns i huset, samt en del av handeln i gatuplan. Foto : Wikimedia

Dokumentationen beskriver att Trump värderad fastigheter till belopp som "avsevärt översteg professionella bedömningar och som hans anställda var medvetna om men valde att ignorera."

I ett fall, hävdar de, värderade Donald Trump obebyggd mark vid sin golfbana i Aberdeen, Skottland, baserat på ett antagande att han kunde bygga och sälja fler bostadshus än vad som godkänts av lokala myndigheter.

Han kryddade också upp värdet på sin lägenhet i Trump Tower genom att nästan tredubbla dess faktiska kvadratmeteryta. Ett fel som, hävdar åklagaren, "blåste upp lägenhetens värde med cirka 100–200 miljoner dollar varje år från 2012 till 2016."

I handlingarna som lämnades in på onsdagen står det även av Trump har likställt sin fastighetsportfölj vid en konst och kallat den "the Mona Lisa of properties" och även att han äger "några av de främsta fastigheterna i världen". Det skriver ABC News.