Wihlborgs rapport något under förväntan

Driftsöverskottet backade till 594 miljoner kronor (612). Här hade analytikerna väntat sig 610 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet sjönk till 475 miljoner kronor (513) mot förhandstipset 482 miljoner kronor.

Värdeförändringar för fastigheter summerade till 40 miljoner kronor jämfört med 307 miljoner kronor föregående år. Efter skatt blev resultatet 449 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år var nettoresultatet 673.

- Nettouthyrningen uppgick under det tredje kvartalet till plus 18 Mkr. Det är det 30:e kvartalet i rad med ett positivt netto. Samtliga våra fyra regioner har samtliga tre kvartal under 2022 uppvisat en positiv nettouthyrning. Mätt rullande över en tolvmånadersperiod har vi aldrig haft en så stark siffra, plus 154 Mkr. Detta visar på god underliggande efterfrågan och pekar ut riktningen för våra framtida intäkter, kommenterar Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs i rapporten.