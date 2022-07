Vd Olof Andersson om Trianon: ”Ännu ett stabilt kvartal trots en orolig omvärld”

Hyresintäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 171,4 miljoner kronor (152,6).

Driftöverskottet ökade med 6 procent och uppgick till 107,3 miljoner kronor (101,0) och överskottsgraden uppgick till 63 procent (66).

Förvaltningsresultatet var oförändrat i procent och uppgick till 66,2 miljoner kronor (66,4).

Snitträntan är sedan förra kvartalet sänkt till 1,75 procent från 1,90.

Periodens resultat uppgick till 144,9 miljoner kronor (221,4) motsvarande ett resultat per aktie om 0,87 kronor per aktie (1,41) före utspädning och 0,86 kronor per aktie (1,41) efter utspädning.

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 37,1 miljoner kronor (208,0), varav 27,7 miljoner kronor avsåg projektvinster.

Värdeförändring derivat uppgick till 67,8 miljoner kronor (-2,2).

Källa: Trianon