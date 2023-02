Vasakronan sänker fastighetsvärden med 6,1 miljarder kronor

Vasakronans hyresintäkter ökade med 10 procent under det fjärde kvartalet, från motsvarande kvartal 2021, till 8 167 miljoner kronor samtidigt som driftöverskottet ökade med 8 procent till totalt 5 968 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet steg 7 procent till 4 481 miljoner kronor.

Samtidigt har fastighetsbeståndet värderats ned med 6 111 miljoner kronor, eller 3,1 procent, till följd av högre bedömda avkastningskrav.

– Vi redovisar ett stabilt resultat i den underliggande verksamheten. Med anledning av det osäkra marknadsläget har fastighetsvärdet minskat under andra halvåret. Samtidigt har vi hållit en hög uthyrningstakt och flera stora projekt gått in i förvaltning under året vilket påverkar kassaflödet positivt. Detta i kombination med att vi har fastigheter i lägen som efterfrågas, starka finanser och dedikerade medarbetare gör att vi är väl positionerade även i en mer utmanande marknad, säger vd Johanna Skogestig i en kommentar.

Ingen utdelning föreslås för 2022, att jämföra med en en utdelning på 4 miljarder kronor för 2021.