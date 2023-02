Starkare än väntat från Nyfosa – höjer utdelning

Driftnettot blev 576 miljoner kronor mot väntade 524 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 384 miljoner, mot 345 miljoner i jämförelsekvartalet.

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till -47 miljoner kronor (340).

På helåret uppgick värdeförändringar från fastigheter till –439 miljoner kronor (1.652).

Kvartalets nettoresultat blev -882 miljoner kronor (1.061) vilket motsvarade -4:68 kronor per stamaktie efter utspädning (5:52).

En utdelning om 4:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (3:80). Här låg förväntningarna på 3:33 kronor per aktie. Utdelningen ska betalas kvartalsvis om 1:00 krona per aktie.