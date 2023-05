Stabilt förvaltningsresultat för Intea – minskar centrala kostnader

"År 2023 har börjat som det förra slutade, med prisökningar, höga räntor och en allmän ekonomisk inbromsning i samhället. Marknadsanpassningen av bolagets verksamhet fortsätter och bilden av det nya normalläget börjar nu kunna skönjas", skriver vd Henrik Lindekrantz i vd-ordet.

Inteas hyresintäkter ökade drygt 11 procent i det första kvartalet, till 259 miljoner kronor, jämfört med det första kvartalet 2022.

Förvaltningsresultatet var i stort sett oförändrat på 135 miljoner kronor.

"Efter att under flera år ha kunnat dra nytta av de extrema marknadsförutsättningarna sker nu en korrektion med påföljande lägre affärstempo. För att spegla detta har Intea påbörjat arbetet med att minska de centrala kostnaderna med 10 procent. Effekterna av åtgärderna kommer att börja synas under tredje kvartalet 2023 och verka fullt ut under första kvartalet 2024", skriver Henrik Lindekrantz.