SCA: Marknaden för trävaror fortfarande turbulent

Prissänkningen beror framför allt på en vikande efterfrågan i byggvaruhandeln.

”Vi ser fortfarande en ganska god efterfrågan även om vi behöver sänka priserna nu. Kunderna minskade sina lager under det andra kvartalet eftersom de räknade med lägre priser under tredje kvartalet, vilket de också kommer att se”, sade SCA:s vd Ulf Larsson under bolagets rapportpresentation på fredagen.

Han pekade på att marknaden för trävaror fortfarande är turbulent. Under hösten väntas minskat utbud från Ryssland i kombination med ett behov hos kunderna att fylla upp sina lager leda till en stabilisering på marknaden för trävaror.

I det andra kvartalet var efterfrågan på sågade trävaror inom byggvaruhandeln riktad mot privatpersoner svagare medan efterfrågan inom nybyggnation var god.

Priserna på massa väntas stiga ytterligare något under tredje och fjärde kvartalet.