Rikshem minskade förvaltningsresultatet i första kvartalet

Det framgår av ett pressmeddelande.

Under första kvartalet 2023 emitterade Rikshem två obligationer om totalt 550 miljoner kronor med fyra års löptid. Periodens investeringar i fastigheter uppgick till 476 miljoner kronor (440).

Hyresintäkterna ökade och uppgick under kvartalet till 476 miljoner kronor (440). Från att ha haft ett resultat före skatt på plus nästan en miljard kronor under motsvarande period i fjol (924) uppgick årets första kvartal till en förlust på 1 075 miljoner kronor.

Värdeförändring för förvaltningsfastigheter uppgick till -1003 miljoner kronor (124) vilket motsvarar en värdeförändring om -1,7 procent. Totalavkastning avseende rullande 12 månader inklusive joint ventures uppgick till -2,1 procent (-0,4).

– Vi verkar numera i en bistrare ekonomisk verklighet med osäkerhet kring inflations- och ränteutveckling. Men jag kan samtidigt konstatera att bolaget står fortsatt stabilt. Dock behöver vi nu bland annat prioritera hårdare bland våra investeringar när vi vill utveckla Rikshem vidare. Positivt är att vi har en hög uthyrningsgrad på bostadssidan och marknadsvakansen ligger på 1,2 procent (1,5). För samhällsfastigheterna uppgick ekonomisk uthyrningsgrad till 98,7 (97,9), säger Anette Frumerie, vd på Rikshem, i en kommentar.