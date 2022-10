Logisteas hyresintäkter ökade med 207 procent

• Hyresintäkterna ökade med 207 procent och uppgick till 70 mkr (23).

• Driftnettot ökade med 185 procent till 54 mkr (19).

• Förvaltningsresultatet ökade till 22 mkr (3).

• Resultatet före skatt uppgick till 67 mkr (15), där värdeförändring av fastigheter påverkade resultatet positivt med 37 mkr (12).

• Resultat per aktie uppgick till 0,45 kr (0,13).

• Substansvärde per aktie ökade till 16,9 kr (9,6)

• Två fastigheter tillträddes i Kumla, med 10 200 kvm uthyrbar yta och 10 000 kvm byggrätter, till ett samlat fastighetsvärde om 79,4 mkr.

• Fastigheten Stödstorp 1:7 i Vaggeryd Logistikpark certifierades enligt BREEAM In Use Very Good.