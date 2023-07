Leiv Synnes: "Vi har varit tydliga om att vi inte bryter mot villkor"

Så här säger han till DiTV om att SBB har skrivit ned fastighetsvärdena med närmare 6 miljarder kronor under kvartalet.

– Värdena i bokslutet är en bedömning som externa gör. Det vi gör är att bedriva beståndet framåt med uthyrning, vi höjer hyror och minskar vakanser.

Han vill däremot inte avslöja vilka hyresgästerna är som bolaget precis har ingått avsiktsförklaringar med om försäljning av fastigheter för 3 miljarder kronor, men svarar småkryptiskt:

– Det är en tillgång som SBB har, att vi har starka hyresgäster som kan tänka sig att äga fastigheterna själva. Vi har gjort affärer historiskt med kommuner och tycker att de är en bra motpart.

Om obligationsbråket där en grupp investerare, B2023 Funds, anklagat SBB för att inte uppfylla de lånekovenanter som gäller för bolagets så kallade sociala obligationer, säger han till DiTV:

– Vi har varit tydliga med att vi inte bryter mot villkor. SBB har en belåningsgrad på 50 procent och en räntetäckningsgrad som är tre gånger, så det är långt ifrån att bryta mot villkor.

SBB:s 2 kv i korthet • Hyresintäkterna uppgick till 1 747 mkr (1 878). Analytikerna i Infronts sammanställning av 8 analytikers estimat hade väntat 1 736 miljoner kronor. • Driftsöverskottet uppgick till 1 323 mkr (1 405), mot väntade 1 300 miljoner kronor. • Förvaltningsresultatet exklusive valutadifferenser uppgick till 847 miljoner. Här var estimaten på enbart förvaltningsresultatet 538 miljoner kronor. • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 632mkr (1 045). • Resultat före skatt uppgick till -11 101 mkr (-2 612) • SBB har skrivit ned fastighetsvärdena med närmare 6 miljarder kronor under kvartalet.

Leiv Synnes tog i början av juni över vd-stolen efter grundaren och storägaren Ilija Batljan och har nu lämnat sin första kvartalsrapport som han kommenterar så här i ett pressmeddelande:

– Det första halvåret var i viss mån tudelat. Den underliggande verksamheten, SBB:s kärna är stabil oavsett var man befinner sig i konjunkturcykeln. Låg risk för lägre intäkter och hög förmåga att öka intäkterna kännetecknar SBB:s fastighetsbestånd. Det känns tryggt.

Framåt är planen att minska skulder genom försäljning, färre investeringar och kapital från aktiemarknaden, bland annat genom nyemissioner i dotterbolaget.

För Nyhetsbyrån Direkt uppger Leiv Synnes att SBB det senaste året genomfört transaktioner på liknande sätt.

– Vi har tagit in pengar i ett delägt bostadsbestånd, vi har också tagit in pengar i våra utbildningsfastigheter där vi har sålt till Brookfield och vi har även tidigare i år sagt att vi tittar på att ta in kapital till Sveafastigheter.

Är en emission i SBB fortfarande uteslutet?

– Vad vi har sagt är att vi ska göra en strategisk översyn. Det innefattar att titta på en försäljning av hela bolaget, delar av bolaget eller individuella fastigheter, säger Leiv Synnes till Nyhetsbyrån Direkt.

I mångt och mycket innebär strategin framåt enligt honom att "i ordnade former stärka bolagets likviditet och den finansiella ställningen generellt".

– Bolaget för konstruktiv dialog med den stora grupp obligationsinvesterare som samlats. Jag uppfattar det som att kreditgivare, aktieägare, anställda just nu arbetar med samma målsättning; nämligen att säkerställa värden för samtliga intressenter, säger han i en kommentar om rapporten.

Samtidigt uppger han att SBB:s sänka kreditbetyg till en nivå under investment grade i kombination med negativa spekulationer om SBB:s framtid har påverkat bolagets finansieringsmöjligheter.

– Första målsättningen är att komma tillbaka till investment grade. Vi har fått en lägre rating, men det är viktigt att titta på vilka tillgångar vi har. Vi har stabila bostäder och fastigheter till den publika sektorn. Hyresökningen och driftnettot ökar. Vi har ett starkt och stabilt fastighetsbestånd, säger han till DiTV.