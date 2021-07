Kraftigt ökad vinst för K-Fastigheter

Hyresintäkterna ökade till 122,5 miljoner kronor under det första halvåret, jämfört med 96,8 miljoner kronor under motsvarande period förra året. Förvaltningsresultatet steg till 44,6 miljoner kronor (35,0). Både hyresintäkter och förvaltningsresultat steg därmed 27 procent.

Det långsiktiga substansvärdet landade på 4 190 miljoner kronor, upp från 2 818 för ett år sedan och 3 661 miljoner vid årsskiftet.

”Vårt substansvärde per aktie ökade med 14 procent under första halvåret , vilket ska ställas i relation till vårt finansiella mål om en genomsnittlig substansvärdestillväxt om 20 procent per aktie och verksamhetsår”, kommenterar Jacob Karlsson i rapporten.

Resultatet efter skatt ökade 82 procent till 371 miljoner kronor (204) för bolaget, som numera har fyra verksamhetsben efter tillskottet av prefab tidigare i år.

”Faktum är att för det första halvåret har hela 60 procent av resultatet genererats i projektutveckling, byggnation och prefab. 40 procent har genererats i fastighetsförvaltning”, kommenterar Jacob Karlsson.