Inteas vd: "Aktivitetsnivån ökar markant"

Hyresintäkterna ökade med 18,8 procent och uppgick till 262,5 mkr (221,0), varav 13,8 mkr kommer från fastigheter förvärvade under 2022.

Förvaltningsresultatet ökade och uppgick till 129,7 mkr (125,5), en ökning med 4,2 mkr. För mer information se sida 11–12.

Värdeförändringar fastigheter uppgick till -263,5 mkr (77,8). För mer information se sida 12.

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 7,4 mkr (344,2). Resultat per A- och B-aktie uppgick till -0,15 kr (fotnot 1) och per D-aktie till 0,50 kr (fotnot 1).

Totalt genomfördes under kvartalet förvärv och investeringar till ett belopp om 715,0 mkr (280,4).

Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid kvartalets utgång till 21 100,0 mkr (20 157,7).