Hufvudstadens vakansgrad minskar något

Baserat på värderingen av fastighetsbeståndet uppgick långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) till 41,1 miljarder eller 203 kronor per aktie. Substansvärde (EPRA NTA) uppgick till 38,7 miljarder eller 191 kronor per aktie efter avdrag för bedömd uppskjuten skatteskuld. Denna bedömning har gjorts mot bakgrund av gällande skattelagstiftning och marknadspraxis, som innebär att fastigheter kan säljas via aktiebolag utan skattekonsekvenser. Bedömd verklig uppskjuten skatt har antagits till 5 procent.

Källa Hufvudstaden