Eastnine: ”Avsikt att avyttra ryska modekedjan”

– Trots fortsatt oro i omvärlden ser vi, baserat på detta och en stabil finansiell bas, fram emot en fortsatt positiv utveckling under hösten, säger bolagets vd Kestutis Sasnauskas i rapporten.

Bolaget har gjort sitt första förvärv i Polen för 120,6 miljoner euro.

– Under våren har huvudfokus varit att förvärva fastigheter i ett för oss nytt land, Polen. Efter ett intensivt arbete lyckades vi, trots Rysslands invasionskrig i Ukraina genomföra förvärvet av den nybyggda kontorsfastigheten Nowy Rynek D i Poznan.

Regionstaden Poznan, som är belägen mitt emellan Warzawa och Berlin, har cirka en miljon invånare i storstadsregionen, flera stora universitet samt ett diversifierat näringsliv. Affären är delvis finansierat med lån från tyska banken BerlinHyp.

– Förvärvet av ytterligare en fastighet i början av maj har såklart också en positiv inverkan på intäkter och resultat, vilket innebar att förvaltningsresultatet under andra kvartalet landade på den högsta nivån i Eastnines historia.

Efterfrågan på förstklassiga kontorslokaler har varit hög i Vilnius, vilket bland annat inneburit att Eastnine direkt efter Danske Banks utflytt i maj, har hyrt ut hela fastigheten Uniq i Vilnius.

Merparten av de nyuthyrda lokalerna under andra kvartalet inflyttas under tredje och fjärde kvartalet och kommer därför att påverka uthyrningsgraden och resultatet först under andra halvan av 2022.

Under kvartalet noteras även stora positiva orealiserade värdeförändringar för såväl fastigheter som innehavet i den ryska modekedjan Melon Fashion Group (MFG).

– Fastighetsvärdena stiger som ett resultat av nyuthyrning och högre marknadshyror. Än så länge syns inga tecken på stigande yieldnivåer för fastigheter på våra marknader och det är möjligt att de stigande marknadshyror som noteras kan uppväga eventuella framtida sådana tendenser i värderingarna.

– Även värdet på innehavet i ryska modekedjan MFG, som Eastnine har för avsikt att avyttra, steg under kvartalet.