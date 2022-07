Driftöverskottet uppgick till 755 miljoner kronor (275) under kvartalet och

1 482 miljoner kronor (459) under perioden.

Överskottsgraden uppgick till 69 procent (73) under kvartalet och 68 procent (72) under perioden. I jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med sex procent under kvartalet.

Förvaltningsresultatet ökade till 491 miljoner kronor (149) under kvartalet och 900 miljoner kronor (306) under perioden.

Intäkterna ökade till 1 093 miljoner kronor (378) under det andra kvartalet och 2 192 miljoner kronor (636) under perioden januari-juni. Ökningen beror främst på förvärvet av Klövern, som konsolideras i Corem från den 15 juni 2021.

Resultatet efter skatt uppgick till 87 miljoner kronor (1 128) för andra kvartalet.

Substansvärdet (NAV) per stamaktie av serie A och B uppgick den 30 juni till 29,73 kronor.

Källa: Corem