Castellums förvaltningsresultat steg under pandemiåret

Castellums totala intäkter ökade till 6 004 miljoner kronor det gångna året, upp från 5 821 miljoner under motsvarande period 2019. Hyresaviseringarna för året har enligt bolaget betalats till 99 procent.

Förvaltningsresultatet ökade till 3 380 miljoner kronor (3 146). Styrelsen föreslår nu att utdelningen höjs till 6,90 kronor per aktie (6,50).

Läs även: Balder fortsätter köpa i norska Entra – mitt under pågående budstrid

Vidare kan man konstatera att värdet på bolagets fastigheter skrevs upp under året och att nettouthyrningen var positiv. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 863 miljoner kronor (3 918), medan nettouthyrningen uppgick till 239 miljoner kronor (–24). Trenden med stark nettouthyrning har hållit i sig in i det fjärde kvartalet.

”Nettouthyrningen har utvecklats oväntat positivt under årets sista kvartal där såväl uthyrning, uppsägningar och konkurser ligger bättre till än motsvarande period i fjol”, kommentarer Henrik Saxborn utfallet i vd-ordet.

Läs även: Henrik Saxborn om jätteaffären: ”Castellum sitter i guldsitsen här”

Sammantaget är dock utsikterna för bolaget osäkra in i det nya året.

”Med tanke på osäkerheten kring utfallet i de stora affärerna och pandemins långsiktiga effekter är det svårt, för att inte säga omöjligt, att ge någon guidning för resultatet under innevarande år. Men jag tycker vi under 2020 har bevisat att vi kan fortsätta att växa under svåra omständigheter”, säger Henrik Saxborn.

Det långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) uppgick vid utgången av året till 214 kronor per aktie (195).