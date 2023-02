Castellum: Var sena med att säkra elkontrakt

Det uppger Castellums tillförordnade vd Joacim Sjöberg och finanschef Jens Andersson under Castellums rapportpresentation.

Castellum säkrade sina elkontrakt sent under det tredje kvartalet 2022 vilket väntas få full negativ effekt under det fjärde kvartalet 2022 samt det första kvartalet 2023 innan kontrakten löper ut.

"Från och med det andra kvartalet (2023 reds anm) kommer det normaliseras något", säger duon, men tillägger att det fortsatt råder en osäkerhet kring hur prisutvecklingen kommer att se ut framöver.

I rapportpresentationen lyfte bolaget samtidigt att utbygganden av solcellsanläggningar fortsätter att öka och att investeringarna med tanke på den rådande energisituationen blivit "långt mer lönsamma än kalkylerat".

Under det fjärde kvartalet ökade Castellums fastighetskostnader med 20,1 procent.