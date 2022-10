Bostadsportföljen tappade 2,4 miljarder i värde – men ny SBB-notering i Q1 tröstar börsen

Bostadsfastigheternas värde föll med hela -2,4 miljarder medan samhällsfastigheter och övriga fastigheter steg med 1,5 miljarder, enligt rapporten.

Alla fastigheter har externvärderats under det tredje kvartalet av Newsec, JLL, Savills, Cushman & Wakefield och Colliers, uppger SBB.

En stor del av bostadsfastigheterna kommer från Amasten-portföljen som SBB förvärvade i slutet av fjolåret.

– Vi redovisar ett negativt resultat efter skatt som konsekvens av värdeförändringar: negativa värdeförändringar i jv inklusive nedskrivning av JM, negativa värdeförändringar på bostadsfastigheter och orealiserade valutakursdifferenser, säger vd:n Ilija Batljan i rapporten.

Efter skatt blev resultatet -2 081 miljoner kronor (4 003), vilket motsvarade -1:53 kronor per stamaktie (2:63).

Fastighetsportföljens värde uppgick till 154,5 miljarder (149,3).

Nyheten som SBB gick ut med på morgonen om att knoppa av bostadsportföljen, i ett eget bolag och notera detta på First North, kan bli realiserad redan under det första kvartalet 2023 – informationen uppgav Ilija Batljan på den streamade rapport- och frågestunden under förmiddagen.

I den tidiga morgonhandeln på Stockholmsbörsen steg SBB-aktien inledningsvis med runt 10 procent. Strax efter klockan 17 på eftermiddagen hade aktien en uppgång om 7 procent. Hela 53 miljoner aktier hade då omsatts.

SBB har ett obligationsförfall som ligger på cirka 5,2 miljarder kronor under de närmaste tolv månaderna, varav de första 0,6 miljarder redan är återbetalda. Dessa obligationsförfall kan betalas med befintlig likviditet, uppger bolaget i rapporten. En nyhet som också fick börsen att reagera positivt.

Vd:n Ilija Batljan framhåller annars att den underliggande kärnverksamheten går bra:

– Även detta kvartal levererar kärnaffären ett starkt driftnetto. Under tredje kvartalet landade vårt driftnetto på 1 333 miljoner kronor, högst någonsin. Driftnettot under niomånadersperioden ökade med 27 procent, från 2 965 miljoner till 3 776 miljoner kronor. Detta har bidragit till en stark räntetäckningsgrad på 4,8 gånger, trots stigande räntor, skriver vd:n Ilija Batljan i rapporten.

SBB:s hyresintäkter uppgick till 1 888 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Analytikerna i Infronts sammanställning av sex analytikers estimat hade väntat 1 828 miljoner kronor.

Hyresintäkterna beräknas även öka med 500–600 miljoner kronor 2023, som ett resultat av indexeringar. Givet att inflationen står sig också under oktober månad. Inflationen under september var 10,8 procent i Sverige, 10 procent i Danmark, 8,1 procent i Finland och 6,9 procent i Norge.

SBB juli–september • Hyresintäkterna ökade till 1 888 mkr (1 459).

• Driftsöverskottet ökade till 1 333 mkr (1 088).

• Förvaltningsresultatet var 397 mkr (873).

• Förvaltningsresultatet justerat för icke kassaflödespåverkande valutakursförändringar, kostnader av engångskaraktär och värdeförändringar och skatt i JV-verksamheten ökade med 24 procent till 1 144 (925) mkr.

• Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 884 mkr (608).

• Periodens resultat var -2 081 mkr (4 003), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -1,53 kr (2,63) före utspädning. • Den ekonomiska uthyrningsgraden vid utgången av perioden uppgick till 95,2 procent (93,7).