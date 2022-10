Bonnier Fastigheter backar i delårsrapporten

Delårsrapporten släpptes på torsdagen.

Förvaltningsresultatet för perioden januari till augusti 2022 blev 121 miljoner kronor, vilket kan är en tydlig minskning jämfört med samma period förra året då resultatet låg på 274 miljoner.

Driftöverskottet minskade till 321 miljoner kronor (328) till följd av en planerad vakans.

Hyresintäkterna för perioden uppgick till 448 miljoner kronor (449). Övriga intäkter uppgick till 28 miljoner kronor (23).

Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgick vid slutet av perioden till cirka 15, 1 miljarder kronor (14).

"Under första halvåret 2022 har vi upplevt en motsägelsefull marknad som på ena sidan uppvisar stigande räntor och inflation, fallande aktiekurser, krig i Ukraina och en ökande geopolitisk oro men samtidigt en positiv nettouthyrning, ökande eller stabila hyresnivåer och en stark transaktionsmarknad. Vår verksamhet fortsätter att utvecklas bra men vi är ödmjuka inför faktumet att vi är på väg in i en ny mer utmanande marknadssituation än den vi verkat i sedan 2009. Det känns tryggt att vi går in i denna nya marknad med en stark balansräkning och en stabil kundbas", skriver vd Tomas Hermansson i rapporten.