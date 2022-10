Balders förvaltningsresultat ökade – Selin: "kraftig inbromsning av byggstarter"

Förbättringen i förvaltningsresultatet motsvarar en ökning per aktie med 3 procent till kr 1,54 (1,50).

– Förvaltningsresultatet per aktie förbättrades något under Q3 och för niomånadersperioden var ökningen 17 procent till 4,11 kronor per aktie. Aktuell intjäningsförmåga har varit stabil under året vilket innebär att vi lyckats kompensera de höjda räntorna fullt ut med ökat driftsnetto och förvaltningsresultat från intressebolag, säger Balders vd och grundare Erik Selin i rapporten.

Fastighetsbolagets hyresintäkter uppgick till 2 659 miljoner kronor för kvartal tre – analytikerna i Infronts sammanställning trodde på 2 575 miljoner kronor. Driftöverskottet blev 2 015 miljoner kronor mot väntade 2 007 miljoner kronor.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 626 miljoner (4 361).

Efter skatt blev resultatet 777 miljoner kronor (6 389), vilket motsvarade 0:55 kronor per aktie (5:58)

– Från nu och tills vidare kommer vår investeringstakt vara på en låg nivå eftersom vi tycker att det är viktigt att säkerställa och förbättra viktiga finansiella nyckeltal i tider med volatila marknader. Detta innebär i praktiken en kraftig inbromsning av byggstarter och investeringar i projekt. De projekt som är pågående genomförs till största delen till fastställda entreprenadpriser, säger Selin i rapporten.